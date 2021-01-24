В Судогодском районе в лобовом ДТП пострадали пять человек

В 19.35 23 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП на 3 километре дороги Владимир-Улыбышево-Коняево в черте Судогодского района.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП, сообщает УМВД региона, произошло столкновение двух машин. По предварительной информации, 22-летняя девушка, которая управляла иномаркой "Хендай Элантра", выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, по которой ехал автомобиль "Хендай Солярис". В результате лобового столкновения пострадали пять человек - девушка-водитель и ее пассажир, 45-летний мужчина, а также водитель другой иномарки, 41-летний мужчина и две пассажира "Соляриса", женщины 64 и 40 лет.

Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать двух пострадавших, которых зажало металлом покореженных машин. деблокировка двух пострадавших. Всех участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.