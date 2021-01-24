В Гусь-Хрустальном в грузовой машине сгорел мужчина

В 22.18 23 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Главное управление оперативного ведомства по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля во дворе дома по проспекту 50-летия Советской Власти в Гусь-Хрустальном.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в большегрузе горела внутренняя отделка кабины.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 3 квадратных метра. К сожалению в результате ЧП погиб 55-летний.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.