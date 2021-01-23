Во Владимирской области насчитали 25 тысяч студентов

По данным Владимирстата, по сравнению с 2016 годом, желающих получить высшее образование стало меньше на 2,3 тысячи человек. Большинство владимирских студентов учатся в ВЛГУ и его филиалах, в негосударственных вузах, число которых сократилось с пяти до одного, обучаются 0,4 тысячи студентов. В прошлом году диплом специалиста с высшим образованием получили 5,9 тысяч человек, а в 2016 учебном году обладателей диплома о высшем образовании было значительно больше: 7,7 тысяч. Также осенью 2020 года студенчество вузов Владимирской области увеличилось на 7 тысяч человек. Как отмечают специалисты, число студентов среднего профессионального образования, в отличие от студентов вузов, выросло. В этом учебном году по программам подготовки специалистов среднего звена обучается 23,2 тысяч студентов – это на четыре тысячи больше, чем в 2016 году. А в прошлом году получить диплом специалиста среднего звена пожелало 6,5 тысяч студентов, а окончили свое обучение 4,7 тысяч молодых специалистов.