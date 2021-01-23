Во Владимирской области коронавирусом болеют 118 учителей

В регионе с 18 января увеличилось число заболевших школьников. И если в первую неделю после каникул учились все классы, то сейчас из-за болезни учеников временно закрыли на карантин отдельные классы в пяти школах Гусь-Хрустального, а в Муроме, Киржачском и Меленковском районах – по одной. Почти такая же ситуация и в детских садах: закрыто по одной группе в шести детских садах, три в Гусь-Хрустальном и по одной – в Меленковском, Муромском и Суздальском районах. При этом, как отмечают чиновники, в школах соблюдаются все меры борьбы с коронавирусом, а списки учителей, желающих пройти вакцинацию, составлены и переданы в поликлиники.