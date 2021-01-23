Участники несанкционированного митинг закончили шествие на площади Победы

Вышедшие на несанкционированный митинг прошли от Театральной площади до площади Победы, шествие и сбор заняли около двух с половиной часов. Часть людей на площади Победы остается до сих пор. По предварительным данным задержали около пятидесяти человек, в том числе и организаторов акции. Многих посадили в автозаки на площади Победы, где полицейских собралось едва ли не больше, чем протестующих, в том числе прибыл и ОМОН. По словам очевидцев, полицейские задерживали самых громких – тех, кто выкрикивал что-то из толпы. По предварительным данным всех задержанных свозят в изолятор временного содержания на улице Полина Осипенко.