Во Владимире на несанкционированный митинг вышли несколько сотен человек

По оценкам очевидцев, около двух тысяч человек вышли в центр города на митинг в поддержку Алексея Навального, проведение которого власти не согласовали, ссылаясь на режим повышенной готовности. Сторонники арестованного политика, среди которых преобладает молодежь, собрались в два часа дня на Театральной площади и двигаются в сторону площади Победы. Сейчас колонна, впереди которой несут владимирский флаг, проходит Садовую площадь. Митингующих приветствую гудками проезжающие мимо машины ,а те аплодируют в ответ. У многих из собравшихся цветы, плакатов ни у кого нет. Несмотря на большое количество полиции и автозаков, сопровождающих колонну, как отмечает наш корреспондент, который сейчас находится рядом с митингующими, все проходит достаточно мирно, хотя нескольких человек уже задержали. Накануне УМВД России по Владимирской области предупреждало об ответственности за участие в несанкционированных митингах, обещая, что правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, а правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.