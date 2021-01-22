Во Владимире оштрафовали пять управляющих компаний

После мониторинга, проведенного чиновниками в январе, возбуждены административные дела и составлены протоколы об административных правонарушениях. Городская административная комиссия вынесла шесть постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа в отношении шести юридических лиц. Пять из них - в отношении управляющих организаций. Их оштрафовали за ненадлежащее содержание фасадов зданий, дворов и контейнерных площадок многоквартирных домов. Еще наказали строительную компанию за отсутствие оборудованного пункта мойки и очистки колес транспортных средств, исключающего вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора с территории строительной площадки на проезжую часть автомобильных дорог. Напомним, нарушение должностными горожанами муниципальных правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции составляют от 10 до 50 тысяч рублей. А повторное совершение административного правонарушения карается строже: штраф на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.