Владимирский полицейский на руках вынес мужчину из горящего дома

Капитан полиции Денис Воронин Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Героизм заместитель командира ОР ППСП МО МВД России «Ковровский» капитан полиции Денис Воронин проявил еще в июне 2019 года. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, вместе с коллегами он эвакуировал людей из многоквартирного дома в Коврове, где в результате возгорания и хлопка бытового газа разрушилась межквартирная перегородка, произошло смещение перекрытий первого этажа, в нескольких квартирах выбило стекла. Капитан полиции Денис Воронин узнал, что в одной из квартир находится мужчина, который не может ходить самостоятельно. Полицейский смог войти в задымленное помещение, нашел лежащего на полу человека и, обернув голову пострадавшего принесенным мокрым полотенцем, на руках вынес его на улицу. Тогда полицейские и представители экстренных служб эвакуировали более 80 жильцов, несколько человек, в том числе четверо сотрудников полиции, получивших серьезные травмы, госпитализировали в больницы. В июне прошлого года виновника трагедии - виновник, 48-летнисорокавосьмилетнего местного жителя, разрезавшего соединительные шланги включенных газовых приборов и спровоцировавшего возгорание и хлопок газа, отправили на принудительное лечение. А Денис Воронин указом Президента Российской Федерации награжден медалью «За спасение погибавших», которую ему вручил начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.