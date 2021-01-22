Для владимирских поликлиник закупили 28 автомобилей

В последнюю неделю января во Владимире торжественно передадут 28 легковых автомобилей медицинским учреждениям региона. Вручать ключи от девятнадцати полноприводных автомобилей «Нива» и девяти «УАЗ Патриот», которые закупили в рамках федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021-2025 годы», руководителям районных больниц будет губернатор, Новый транспорт предназначен для поликлиник тех медицинских учреждений, которые расположены в сельской местности, поселках и малых городах.