Во Владимирской области нашли поддельные справки об отсутствии коронавируса

На брифинге, посвященному коронавирусу, вице-губернатор Сергей Шевченко рассказал, что во Владимирской области есть случаи выдачи поддельных справок об отсутствии коронавируса.

- Информация, размещенная в СМИ, о поддельных справках об отсутствии коронавирусной инфекции имеет место быть. Это было отмечено на одном из последних заседаний оперативных штабов. Проверка будет осуществлена компетентными органами. Прошу обратить на это внимание, чтобы никто не попал в неприятные ситуации, — подчеркнул Сергей Шевченко.