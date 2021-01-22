Горожанка судилась с «Владупрдором» из-за двух бетонных вазонов и скульптуры

Жительница Владимирской области еще в сентябре 2017 года направила в ГБУ «Владупрдор» заявление о размещении элементов благоустройства - скульптуры, вазоны с цветами, декоративный мостик с перилами - на съезде к дому, расположенному по улице Зареченской в деревне Ручей Ковровского района. Поскольку в положенный по закону срок ей не отказали, она установила все элементы ландшафтного дизайна на этой территории. Но в середине ноября 2019 года «Владупрдор» потребовал от нее убрать все скульптуры и вазоны, поскольку перильное ограждение, установленное в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимирской области, нарушало права ГБУ «Владупрдор», как владельца дороги, препятствовало проведению работ по содержанию дороги, создавало условия, угрожающие безопасности дорожного движения. И в декабре 2019 года все элементы благоустройства уничтожили спецтехникой и вывезли в неизвестном направлении без согласия собственника 4 железобетонных столба, 2 железобетонных бордюра, 2 бетонных вазона. Женщина обратилась в суд с иском о признании действий по сносу (уничтожению) имущества незаконными, возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, обязании произвести укрепление и обустройство съезда к жилому дому. Свой материальный ущерб она оценила в 55 тысяч рублей, а моральный вред – в десять тысяч. Но Октябрьский районный суд не согласился с ее доводами, а вышестоящая инстанция оставила решение без изменения.