В Меленковском районе двое рыбаков провалились под лед на реке Оке

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Во Владимирской области двое рыбаков провалились под лед на реке Оке. Как сообщают в МЧС России по Владимирской области, к ним за помощью обратились 22 января, хотя сами поиски начались еще 21-го числа. Пропавшие: мужчина 1970 года рождения, житель города Мурома и мужчина 1965 года рождения, житель села Дмитриевы Горы Меленковского района.

Рыбаки провалились под лёд на реке Оке у села Шоркин Бор Меленковского района. Со слов родственников они уехали 17 января на снегоходе в Рязанскую область и не вернулись. Сотрудники полиции нашли предварительное место их провала. Глубина реки в этом месте составляет 5-7 метров. Водолазы спасательной станции округа Мурома 21 января извлекли снегоход из реки. Однако самих рыбаков пока не нашли.

Всего к поисковым работам привлекаются 20 человек, 6 единиц техники, от МЧС России – 6 человек 3 единицы техники.