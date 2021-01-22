В Музее хрусталя можно будет увидеть "Искусство стали"

фото ВСМЗ

23 января в Выставочном зале в здании Георгиевского собора (Гусь-Хрустальный) откроется выставка «Михаил Блинов. Искусство стали».

Михаил Блинов – это новое имя в искусстве художественной обработки металла. Художник работает с различными материалами – камнем, деревом, арт-бетоном, пластиком, но именно сталь стала для него самым проникновенным средством для мотивации к творчеству.

Выставка – совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и художника. На ней будет представлено более 50 произведений из собрания ВСМЗ и частной коллекции художника.

Произведения Михаила Блинова украшают улицы российских городов. Скульптура, символизирующая восход солнца, стоит на набережной в Ухте. А владимирцам хорошо знакомы бронзовый мальчик с рогаткой Франки Фэп – рядом с одноименным кафе на ул. Большой Московской и Земский доктор – рядом с медицинским комплексом на улице Юбилейной.

Цена билета - 150 рублей (взрослый), 100 рублей - льготный.