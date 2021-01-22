Владимирской почте исполнилось 242 года

22 января 1779 года Владимирское наместническое правление издало указ об учреждении внутри губернии почтовых дистанций для скорейшего отправления указов и других документов. Сегодня владимирская почта празднует свой 242-й день рождения.

В те далекие времена на каждой станции во Владимирской губернии наготове всегда находились две лошади, а для ямщиков были отведены особые почтовые дворы. Уже тогда почта ходила по четко установленному расписанию, вне очереди отправлялась лишь особо важная корреспонденция Владимирского наместнического правления.

В 1798 году губернской почтовой конторе был отведен один из лучших особняков Владимира, прямо у Золотых ворот. Там почта находилась до 1918 года. После революции почта переехала в трехэтажное здание на улице Подбельского. Сейчас там находится владимирский городской почтамт.

Сегодня в УФПС Владимирской области трудится более 3000 человек. Во Владимирское управление Почты входит 8 почтамтов, 3 участка курьерской доставки, автобаза и 4 центра выдачи и приема посылок. В области действует 448 почтовых отделений, 304 из которых находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тысяч километров.