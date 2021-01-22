Во Владимирской области от коронавируса выздоровело еще 149 человек

22 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 154 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 22130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 68 процентов из них заняты (1292), свободны – 613 коек.

19424 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 149 человек. За период наблюдения в области отмечено 623 летальных случая (+ 8 случаев за сутки).

В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области и Приволжского исследовательского медицинского университета проведено 2657 исследований на Covid-19.

18 января во Владимирской области началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Для повышения доступности вакцинопрофилактики в регионе развёрнуто 43 прививочных пункта.

Для удобства жителей Владимирской области запись на вакцинацию открыта на портале электронной регистратуры lk.miac33.ru и через личный кабинет Единого портала госуслуг. Кроме того, записаться на прививку можно по Единому номеру 122.