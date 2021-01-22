За семь дней из Владимирской области экспортировали более тысячи кубометров пиломатериалов

С 15 по 21 января из Владимирской области на экспорт было отгружено более 1000 кубометров пиломатериалов в Эстонию, Испанию, Литву, Сербию, США и Армению.

В Азербайджан направлено 20966 штук изделий из древесины хвойных пород. В Таджикистан, Узбекистан, Украину – 120 т премиксов, в Казахстан экспортировано две тонны муки и крупы в ассортименте, в США – 1896 штук коробок из гофрокартона.

Также из региона под контролем Россельхознадзора вывезена продукция в другие регионы. Это 20 тонн семян тритикале в Амурскую область, 20 кубометров пиломатериалов в Тульскую область. В Ивановскую, Московскую, Нижегородскую области и республику Марий Эл отгружены1100 кубометров балансов хвойных пород. В Московскую область вывезено 80 тонн картофеля.

Проконтролирована и поступившая на в регион импортная продукция: кокосовое волокно (Индия) 38,69 т; шрот соевый (Беларусь) 348,95 т; корма для животных (Франция) 21 т; торф (Беларусь) 21,32 т; коробки из гофрокартона (Румыния) 20 шт.