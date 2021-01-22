Владимирец украл кошелек у пенсионерки, которой помогал донести сумку

19 января в полицию обратилась 78-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее деньги. Мужчина предложил пенсионерке помочь донести сумку до квартиры. Женщина согласилась и передала сумку. Когда она открыла дверь, незнакомец попросил денег. Но бабушка отказала. Тогда он достал из ее сумки кошелек и скрылся, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Уже через несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний владимирец. Возбуждено уголовное дело за грабеж. Мужчину могут лишить свободы на срок до 5 лет.