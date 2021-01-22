Гусевчанина могут лишить свободы на 10 лет за хранение марихуаны

В декабре прошлого года полицейские получили информацию о том, что 42-летний житель Гусь-Хрустального может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Оперативники выехали с проверкой. По данным УМВД по Владимирской области, в дачном доме мужчины нашли марихуану массой 850 граммов. В дальнейшем по месту жительства полицейские изъяли аналогичный наркотик массой 30 граммов.

Установлено, что подозреваемый вырастил коноплю на своем участке, после чего высушил, измельчил и хранил для личного потребления.В отношении 42-летнего жителя возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Он может лишиться свободы на срок до 10 лет.