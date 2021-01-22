В Ковровском районе фура столкнулась с трактором

Авария произошла на 262-м километре федеральной трассы М-7, на границе Ковровского и Вязниковского районов в первой половине дня 21 января. Сообщение ковровским спасателям, выезжавшим на место столкновения, поступило около 10:15. При аварии пострадал водитель фуры, которому на помощь вызвали медиков. А на расстоянии километра на этой же трассе произошла еще одна авария, где столкнулись две машины, и пострадало два человека, которым частично первую помощь оказали очевидцы аварии. Спасатели Ковровского поисково-спасательного отряда оказали первую помощь пострадавшим и контролировали их состояние до приезда скорой помощи.