Во Владимире у автобуса 14 маршрута замерзли тормоза и загорелось колесо

Фото: с сайта пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

21 января на остановке «Улица Радищева» в Добром у автобуса №14, который принадлежит частной компании «АДМ», заклинило из-за мороза тормоза. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, они стали нагреваться, от этого и произошло загорание колеса. Пожарным поступил вызов в 15.56. Площадь составила 1 квадратный метр - колесо сгорело полностью.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и девять человек личного состава МЧС.