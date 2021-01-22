В этом году во Владимире планируют отремонтировать мост к ДТЮ

Наконец-то, во Владимире решили отремонтировать мост, ведущий к ДТЮ. Местные жители уже достаточно давно жалуются на неудовлетворительное состояние моста. Из-за интенсивного движения тот выглядит ужасно.

64-метровый мост на улице Мира построен в 1987 году и до настоящего времени на нём ремонтировали только проезжую часть. В 2021 году планируется заменить плиты сопряжения моста с насыпями, восстановить гидроизоляционный слой мостового полотна, устранить дефекты деформационных швов, ограждений, балок и опор, отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме самого моста, дорожникам предстоит отремонтировать подъезды к нему.

Комплекс строительно-монтажных работ планируется начать в мае. Стоимость ремонта составит более 13,5 млн рублей.