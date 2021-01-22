Владимирцев приглашают в путешествие по "Музыкальной галактике"

фото Областной филармонии

23 января в 18 часов в областной филармонии состоится премьера театрализованной концертной программы "Музыкальная галактика".

Ночь – самое тихое время и лучший друг. Она успокаивает бурю в душе и позволяет путеводным звездам подняться. Видишь эти россыпи бриллиантов над головой? Слышишь, как они звучат в твоем сердце? Это Музыкальная галактика поет на все голоса, угадывая твои желания и грея твои мечты! Ты услышишь все, что любишь и ждешь - классика, рок, джаз, авторская музыка...

Специальные гости концерта - струнный квартет под руководством Андрея Шевлякова, солисты Владимирской филармонии Андрей Романов, Валерия Кириллова. Исполнители: Музыкально-просветительский театр. Художественный руководитель Вячеслав Мокану.