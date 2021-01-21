Директор двух компаний обвиняют в поставке во Владимирскую область устаревших ИВЛ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора двух фирм - «НПФ Костромская Медтехника - Сервис» и «НПФ «Костромская медтехника», а также коммерческого директора «НПФ «Костромская Медтехника». Им вменяют в вину сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. Напомним, уголовное дело возбудили после проверки, проведенной владимирской прокуратурой. По версии следствия, с 27 марта по 14 апреля прошлого года они, действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности, сбыли 8 коммерческим продали восьми компаниям, расположенным в Московской и Владимирской областях, 387 незарегистрированных в установленном законом порядке наркозно-дыхательных аппаратов «ФАЗА-5НР». При этом злоумышленники знали, что устаревшие и негодные к работе аппараты направят в больницы - их приобретали предприятия, желавшие оказать спонсорскую помощь и помочь справиться с пандемией. При этом сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на ИВЛ отсутствовали, срок их хранения на момент приобретения для нужд больниц истек более пятнадцати лет назад, а специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили. Во Владимирскую область поступило 97 таких аппаратов, ущерб закупивших их компаний составил около одиннадцати миллионов рублей. Заключенные под стражу обвиняемые вину не признали. Рассматривать дело предстоит Ленинскому районному суду города Владимира.