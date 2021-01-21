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Во Владимирской области открыто 43 пункта для прививок от коронавируса

Шесть из них находятся во Владимире
Ирина Мальцева
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Во Владимирской области развернуто 43 прививочных пункта для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как сообщают в областном департаменте здравоохранения, записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. В большинстве медучреждений предварительная запись на вакцинацию уже ведется, а ближайшее время запись будет организована во всех заявленных учреждениях. Во Владимире прививки будут делать в городская клиническая больница № 5, в железнодорожной поликлинике,

городской поликлинике №1, городской поликлинике №2, городской больнице №2,

городской больнице №4 г. Владимира. Еще шесть пунктов открыты в Коврове, по пять – в Муроме и Александрове, а также Гусь-Хрустальном районе. Три развернуто в Вязниках, два – в Петушинском районе, по одному – в Гороховце, Камешково, Кольчугино, Меленках, Киржаче, Радужном, Красной Горбатке, Собинке, Судогде, Суздале и Юрьев-Польском.