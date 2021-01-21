На ковровчанку завели уголовное дело за снятие денег со счета нового знакомого

Завершено расследование уголовного дела за кражу в отношении 38-летней ковровчанки. По данным УМВД по Владимирской области, потерпевший познакомился с обвиняемой в одном из местных баров. После совместного отдыха мужчина попросил новую знакомую снять деньги с кредитной карты, чтобы оплатить счет в заведении.

Взяв карту, женщина вышла из бара и направилась домой к своему приятелю, которого попросила снять деньги. Потом вернулась в бар и отдала владельцу карты 3 тысячи рублей. Себе же она забрала со счета 20 тысяч. Позже, когда мужчина понял, что у него списали такую сумму, обратился в полицию.

Проанализировав операции по счету, записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили приятеля, который снял деньги, а затем – личность и местонахождение обвиняемой. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.