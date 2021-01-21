Автосервис в Вязниках накажут за загрязнение окружающей среды

Вязниковская прокуратура проверила исполнения требований законодательства об охране окружающей среды. Как оказалось, индивидуальный предприниматель ремонтирует автомобили и проводит шиномонтаж на территории города, а в процессе работы у него образуются отходы - автомобильные шины, отработанные фильтры очистки масла и топлива автотранспортных средств, отработанные свинцовые аккумуляторы. Но вопреки требованиям законодательства об охране окружающей он не поставил на учет свое предприятие, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, он не платит за негативное воздействие на окружающую среду, не разработаны нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст.8.46 КоАП РФ (обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду). Кроме того, индивидуальному предпринимателю межрайонным прокурором внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.