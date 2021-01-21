В буфете Пекшинской школы детям продавали лимонад и газированную воду

Прокуратура Петушинского района выявила нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по питанию в Пекшинской средней общеобразовательной школе.

Так, примерное 10-дневное меню для детей с 7 до 11 лет разработано без учета сезонности. Фактический рацион питания не соответствовал утвержденному примерному меню (детям начальных классов на завтрак были выданы в разные дни каша пшенная, каша рисовая, макароны с сыром, каша гречневая, каша манная).

- В буфете продавали продукты питания, запрещенные для реализации в образовательных организациях, а именно, вода газированная и лимонад, - рассказали в областной прокуратуре.

По постановлению прокурора района индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.