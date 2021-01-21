Сельхоз предприятие из Юрьев-Польского оштрафовали за заросшие сорняками поля

В Юрьев-Польском районе сельхозпредприятие «Нестерово» оштрафовали на 400 тысяч рублей. Прокуратура и региональный Россельхознадзор во время проверки обнаружили, что выявили 240 гектаров земель, имеющих сельскохозяйственное назначение, не обрабатываются. Они заросли сорняками и кустарниками, причем почти два гектара заросли кустарниками трехметровой высоты. Кроме того, на 13,4 гектарах обнаружили две карьерные выемки, на которых в момент проверки работал экскаватор: там шла добыча полезных ископаемых. За невыполнение мероприятий по защите земельного участка от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, управления Россельхознадзора по Владимирской области оштрафовало сельхозпредприятие на 400 тысяч рублей. После новогодних праздников СП «Нестеров» полностью выплатила его.