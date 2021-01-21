В Ковровском районе появится освещение на дороге около деревни Ручьи

Прокурорская проверка показала, что на участке автомобильной дороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» в е дамбы возле деревни Ручей нарушены требования законодательства о безопасности дорожного движения. На участке автотрассы отсутствует освещение за пределами населенного пункта деревни Ручей на расстоянии не менее 100 метров. По информации, предоставленной ОГИБДД МО МВД «Ковровский», за два года на этом участке дороги зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек погибли и двенадцать получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей. В целях устранения нарушений заместителем Ковровского городского прокуратура начальнику государственного бюджетного учреждения «Владуправдор» внесено представление, которое было отклонено. Тогда прокурор обратился с иском в суд в защиту неопределенного круга, акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.