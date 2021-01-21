В этом году обещают достроить школу в Коммунаре

фото городской администрации

Новое здание школы №46 в Загородном построят в этом году. Масштабные работы начались в сентябре 2019 года. Сейчас в школе ведутся отделочные работы: залы, рекреации, кабинеты, мастерские приобретают все более законченный вид.

Общая площадь школы, рассчитанной на 1100 учеников, превысит 18,6 тысяч кв. м. Наряду с просторными учебными классами по 70-80 кв. м. каждый, в школе предусмотрены актовый зал на 350 мест, современная столовая на 250 человек, многофункциональный спортивный зал-трансформер и два бассейна - большой (25х8,5 м) и малый (10х6 м).

Здание новой школы в Коммунаре будет состоять из 6 трехэтажных корпусов с подвальным помещением, соединенных между собой.

В новой школе в Коммунаре будет предусмотрен стоматологический, процедурный и прививочные кабинеты для детей.