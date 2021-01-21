Восемь юных спортсменов Владимирской области стали чемпионами Первенства области по тяжелой атлетике

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Во Дворце спорта «Лидер» (СК «Торпедо») состоялось Первенство области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15-17 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, в котором приняли участие более 90 человек.

Абсолютными чемпионами стали: Ксения Белова (г. Киржач), Мария Курбатская (Петушинский район), Софья Потанькина (г. Владимир), Клавдия Жихарева (г. Владимир), Владислав Николаев (г. Муром), Денис Федотов (г. Струнино), Илья Иудин (г. Камешково), Денис Федотов (г. Струнино).

Победители получили путевки на Всероссийские соревнования «Памяти ЗТРСФСР М.С. Окунева», которой состоится 8-14 февраля в д. Кузьмино-Фильчаково (Московская область), и на Первенство России среди юношей и девушек, которое пройдёт 15-24 марта в г. Старый Оскол (Белгородская область).