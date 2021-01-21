Во Владимирской области до 7 февраля продлили режим самоизоляции для пенсионеров

До 7 февраля во Владимирской области продлен срок самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

В регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный.

Кроме того, социальные работники помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг около 7,5 тысячам жителей области. В отдаленные населенные пункты для оказания помощи выезжают мобильные бригады.

В дистанционном формате проводятся занятия по информационной грамотности, мастер-классы, тематические встречи в рамках социального проекта «Активное долголетие». В 2020 году в них приняли участие более 26 тысяч человек.