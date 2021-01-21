Алексея Косилова освободили от должности директора департамента транспорта Владимирской области

21 января 2021 года Алексей Косилов освобожден от должности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по соглашению сторон служебного контракта. Как сообщает пресс-служба администрации региона, распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков.

Напомним, Алексея Косилова назначали на должность 4 июня 2019 года. В январе 2021 года Владимирское управление ФАС оштрафовало его на 21 тысячу рублей за нарушения, которые были допущены в рамках конкурсов на перевозки на межмуниципальных маршрутах.