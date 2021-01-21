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Владимирский биатлонист Алексей Слепов проведет мастер-класс для лыжников в Калуге

Он посетит соревнования
Виктория СУХОВА
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фото из архива Алексея Слепова

фото из архива Алексея Слепова

Несмотря на то, что владимирского биатлониста Алексея Слепова дисквалифицировали, сейчас он ждет решения суда и каждый день тренируется, чтобы не потерять форму. В основном ездит на лыжах в парке "Дружба"

Кроме того, Алексей дает мастер-классы для лыжников-любителей. Недавно он делился секретами со спортсменами Рыбинска, посетил Рязань, а уже в эту субботу, 23 января, посетит открытое первенство Калуги по биатлону.

Алексей Слепов проведет мастер-класс и ответит на вопросы юных спортсменов.

Что касается работы, то пока Алексей так и не принял окончательного решения - уезжать из родного города или остаться.