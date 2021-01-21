Во Владимирской области подскочили в цене яйца, огурцы, бананы

Индекс потребительских цен по Владимирской области в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем составил 101,1%, в том числе на продовольственные товары – 102,1%, непродовольственные товары - 100,6%, услуги – 100,2%.

За месяц из продовольственных товаров наиболее подорожали: яйца куриные - на 13%, из овощной продукции: огурцы свежие – на 62,2%, помидоры – на 24,8%, морковь - на 12,2%, картофель - на 9,2% , из фруктов: бананы - на 5,3%, груши - на 5,1%, яблоки - на 4,8%; в то же время сахар-песок подешевел – на 3,8%, подсолнечное масло - на 3,4%.

Из непродовольственных товаров лидером роста цен стал линекс, металлочерепица, мягкая мебель.

В группе услуг наиболее подорожали услуги кинотеатров - на 20,2%, проезд в поездах дальнего следования - на 17,6%, при этом стоимость билета в театр стала наоборот дешевле - на 9,1%.