Владимирцев приглашают на выставку, посвященную ученому-физику Андрею Сахарову

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова - выдающегося ученого-физика, общественного деятеля, правозащитника и гуманитарного мыслителя.

В юбилейный год во Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи (пр. Строителей, 23) открылась передвижная фотовыставка «Андрей Дмитриевич Сахаров — человек эпохи», которая подготовлена Архивом Сахарова.

На 18 стендах представлены фотографии и документы из фондов Архива и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний.

Выставка, построенная по хронологическому принципу, охватывает всю жизнь Сахарова, показывая основные аспекты его деятельности и основные события его биографии. Она позволяет окинуть взглядом важнейший период истории – то время, когда родился современный мир, и оценить ту роль, которую сыграл в этих процессах Андрей Сахаров.

Выставка будет работать до 14 февраля (в часы работы библиотеки, все дни кроме субботы). Вход свободный. Не забывайте маску.