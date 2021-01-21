На пожаре во Владимире спасли одного человека, 12 эвакуировали

20 января в половине одиннадцатого вечера случился пожар в микрорайоне Энергетик, в доме 4-а на улице Северная. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Когда сотрудники МЧС приехали на место, то увидели дым из квартиры на третьем этаже. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в квартиру и потушили загоревшиеся постельные принадлежности на площади 1 кв. м, - сообщили в областном управлении МЧС.

Из горящей квартиры был спасен 1 мужчина, из подъезда было эвакуировано 12 человек. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.