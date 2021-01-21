Два владимирских спортсмена стали чемпионами России по греко-римской борьбе

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Сразу два студента ВлГУ Абуязид Манцигов (до 77 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг) стали чемпионами России по греко-римской борьбе на предолимпийском турнире в Ростове-на-Дону.

Магистрант и старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Абуязид Манцигов стал чемпионом России в 4-й раз! Он является чемпионом мира 2019 г., в прошлом году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Студент Института физкультуры и спорта Артур Саргсян впервые завоевал золото на главном всероссийском турнире. Он является воспитанником заслуженного тренера России Руслана Юсуфова.

Обоих борцов-классиков тренирует заслуженный тренер России, профессор ВлГУ Надир Магомедов.