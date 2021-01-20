Юрьев-Польским парикмахерским грозит штраф за антисанитарию

Прокуратура Юрьев-Польского района добивается устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности парикмахерских и салонов. При проверке оказалось, что в салонах допускались нарушения маркировки уборочного инвентаря, не велись графики уборок помещений, имелись нарушения при складировании отходов, а также порядка дезинфекции инструментов. В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены шесть административных производств по статье «Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Сейчас прокурорские акты находятся на рассмотрении. Предпринимателям грозит предупреждение или административный штраф – до пятисот тысяч рублей. Также их работу могут приостановить на срок до трех месяцев.