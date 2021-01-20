Волонтеры подарили многодетным семьям из Киржачского района 44 планшета

Фото предоставлено пресс-службой ОНФ

Волонтеры всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе во Владимирской области подарили многодетным семьям 44 планшета. Благотворительную помощь в покупке гаджетов оказал киржачский приют «Мамин домик» - партнер Общероссийского народного фронта.

Резкая потребность в технике возникла с началом пандемии коронавирусной инфекции: многие школы перевели учеников на дистанционное обучение. Перед многодетными семьями встал вопрос: откуда взять технику на каждого ребенка?

- Нам стали звонить родители с просьбой помочь с гаджетами для дальнейшего обучения детей. Выяснилось, что у многих попросту нет дома ни компьютеров, ни планшетов. Мы приняли решение им помочь, тем более, что активно подключились к проекту #МыВместе», – рассказала эксперт ОНФ во Владимирской области, основатель «Маминого домика» Арина Серавкина.

В два этапа многодетные семьи Киржачского района получили 44 планшета, а семье с четырьмя детьми за счет средств благотворителя вручили полноценный стационарный компьютер. Сами гаджеты были приобретены на сэкономленные средства от реализации проекта по линии Фонда президентских грантов - так решил сам коллектив благотворительного приюта.