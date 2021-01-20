Меленковец зарезал знакомого, усомнившегося в его боевых заслугах

Житель Меленковского района осужден сразу по трем статьям: убийство, кража и покушение на грабеж. В феврале прошлого года мужчина поссорился со знакомым: последний усомнился в боевых заслугах товарища. И чтобы доказать свою правоту, с ножом напал на приятеля, нанеся ему множественные удары в область головы, шеи, туловища и рук, в том числе не менее двух ударов с большой силой клинком ножа в грудь и шею, а также избил жертву ногами. От полученных травм и ран пострадавший скончался. За месяц до убийства меленковец в магазине разливных напитков напал на покупательницу, постаравшись отобрать полтора литра пива и ударив ее в живот. Женщине помог продавец. Также в октябре 2019 года мужчина украл дорогой телефон у знакомого. В судебном заседании подсудимый вину в совершении кражи имущества и покушения на грабеж признал частично, пояснив, что действительно присвоил чужой телефон, но корыстный умысел у него отсутствовал, а когда требовал у женщины передать ему бутылку с пивом, удар ей нанес не умышленно. Вину в совершении убийства он признал полностью. По приговору суда мужчина проведет в колонии строгого режима двенадцать лет. Вышестоящая инстанция оставила без изменения.