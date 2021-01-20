Онкологическая служба Владимирской области обновит медицинское оборудование на 200,4 миллиона рублей

В этом году онкологическая служба области обновит медицинское оборудование на 200,4 миллиона рублей.

Во Владимирский областной клинический онкологический диспансер поставят магнитно-резонансный томограф и передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга для диагностики злокачественных новообразований.

Кроме того, сюда поступит специализированный аппарат брахитерапии для контактного лучевого лечения новообразований различной локализации.

Онкологическая служба Центральной городской больницы Коврова будет дополнительно оснащена эндовидеоскопическими комплексами для выполнения абдоминальных и урологических операций, а также аппаратом для воздушно-плазменной обработки поверхностей.

Это далеко не первое обновление технического арсенала региональной онкологической службы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, в 2020 году онкологи получили современное медицинское оборудование на сумму свыше 538 млн рублей.