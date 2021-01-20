Александровец кинжалом проткнул посетителя кафе

Приговором Александровского городского суда местный житель признан виновным в убийстве. По желанию обвиняемого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. В декабре 2018 года мужчина, находясь в кафе, в ходе возникшего конфликта с другим гостем, нанес последнему кинжалом удар в правую руку, после того, как мужчина ударил его стеклянной кружкой по затылку. А когда раненый выбежал из кафе, нападавший его на улице, где ударил кинжалом в левую ногу, затем в заднюю поверхность грудной клетки, не менее двух раз в левую руку, а потом опять в грудь. Потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи от массивной кровопотери. Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Вину в совершении убийства признал частично. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда, признав приговор законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.