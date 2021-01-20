В Вязниках нетрезвая женщина ворвалась в квартиру к пенсионерке и украла телефон

В вязниковскую полицию обратилась 83-летняя жительница одного из местных сел, которая сообщила, что неизвестная женщина ворвалась в ее квартиру и украла мобильный телефон.

По данным УМВД по Владимирской области, дверь была незаперта, и женщина при пенсионерке стала ходить по квартире. 83-летняя хозяйка стала просить ее выйти, но та скрылась только после того, как взяла телефон.

В ходе розыска полицейские задержали жительницу 1971 года рождения. Свой поступок она объяснила тем, что была в нетрезвом виде. Несмотря на оправдание, в отношении женщины возбуждено уголовное дело за грабеж.