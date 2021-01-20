Губернатор Владимир Сипягин покинул совещание, посвященное нацпроектам, из-за того, что его не посетили главы муниципалитетов

20 января главы муниципалитетов Владимирской области должны были отчитаться перед губернатором Владимиром Сипягиным о ходе реализации национальных проектов в своих территориях. Однако, когда губернатор региона пришел в зал совещаний, он с удивлением узнал, что в мероприятии принимает участие только 1 глава районного центра. Остальные отправили отчитываться по видеосвязи своих заместителей.

В итоге, Владимир Сипягин покинул зал, заявив, что "это странно присылать заместителей, ведь именно главы несут персональную ответственность за реализацию нацпроектов".

- Этот демарш предлагаю обсудить в другом формате в другом месте, а сейчас я передаю вам всем привет и ухожу. Пусть совещание пройдет в формате заместителей. Вместо меня вести его будет Александр Ремига, - сказал глава региона и вышел из зала. После этого в его кресло пересел первый заместитель губернатора.