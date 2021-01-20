Житель Петушинского района получил 13 лет колонии за убийство пенсионера

В ноябре 2019 года нетрезвый житель Петушинского района напал на пенсионера. 28-летний мужчина, дождавшись, когда пожилой откроет дверь в свою квартиру, ударил пенсионера, зашел в дом и потребовал деньги.

В квартире преступник нанес 71-летнему мужчине удары кулаком по лицу и телу, причинив тяжкий вред здоровью. После чего украл имущество и продукты. Пенсионер скончался в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

По данным прокуратуры Владимирской области, преступник признал вину. Его судили по двум статьям - за разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд назначил 28-летнему мужчине 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск о возмещении морального вреда родственникам убитого в размере 1 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.