Суздальское предприятие накажут за загрязнение реки

Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям по факту сброса сточных вод провели обследование территории, прилегающей к площадке ООО «Суздальская пивоваренная компания», расположенной в районе села Чириково Суздальского района. Контрольные анализы установили ухудшение качества воды в реке Вохолка по нескольким ингредиентам, в том числе фосфатам, нитриту, амонию. Также исследования показали, что концентрация загрязняющих веществ в почве участка превышает фоновые значения аммония обменного в 8,8 раза, фосфата-иона в 1,6 раза. Сейчас в отношении ООО «Суздальская пивоваренная компания» возбуждены дела об административном правонарушении по нескольким статьям: «Нарушение правил охраны водных объектов» и «Порча земель». Поскольку ранее компания несколько раз не выполняла выданные предписания, материалы направлены в районный суд для приостановки производственной деятельности предприятия. Управление Росприроднадзора производит расчет вреда почве, как объекту охраны окружающей среды.