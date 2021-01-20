«Стрижи» и «Ласточки» из Владимира будут прибывать на новый московский вокзал с конца мая

Руководство «РЖД» планировало, что «Стрижи» и «Ласточки» Москва – Нижний Новгород и ряд других поездов будут прибывать на терминал Черкизово уже с 15 марта. Необходимость реорганизации возникла из-за строительства дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская. И теперь холдинг «РЖД» переносит ряд поездов на новый терминал Черкизово вокзального комплекса Восточный. Предполагается, что терминал Черкизово, способный вместить одновременно двести человек и пропускать 2500 пассажиров в час, объединит потоки пассажиров поездов дальнего следования, следующих через Москву транзитом, пассажиров МЦК, метро и наземного городского транспорта. Сейчас завершается строительство двух пассажирских платформ для приема поездов дальнего следования, в том числе «Стрижей» и «Ласточек». Планируется, что изменение графика и маршрута следования ряда пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал, будут приурочены к вводу летнего графика движения с 29 мая.

- После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами в интересах пассажиров и с учетом позиции губернаторов мы приняли решение отложить перевод части поездов с Курского вокзала на терминал Черкизово на конец мая», – сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

При этом Курский вокзал продолжит обслуживать по две пары скоростных поездов «Ласточка» в сообщении с городами Иваново и Нижний Новгород.