Во Владимирской области пенсионеров старше 60 лет будут отвозить на вакцинацию от коронавируса

В связи с началом массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции в регионе организована доставка пенсионеров старше 60 лет в медицинские учреждения для проведения иммунизации.

На официальных сайтах комплексных центров социального обслуживания населения в территориях области опубликована информация о доставке для проведения вакцинации, а также контактные данные ответственных за это сотрудников.

Граждане старше 60 лет, желающие пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, а также на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33.