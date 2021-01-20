Владимирский театр кукол покажет "Сказку о потерянном времени"

фото Владимирского театра кукол

Владимирский театр кукол начнет новый год с новинок. 29 января театр покажет премьерный спектакль - "Сказка о потерянном времени".

Сказка гениального Евгения Шварца известна и любима многими. В инсценировке Марины Протасовой лоботрясы и прогульщики Петя, Вася и Маруся становятся ближе и понятнее современным детям. Эта троица все так же прогуливает уроки и бездельничает, но теряет время за модной игрушкой Among Us в телефоне...

«Да они и не заметят, что состарились! Все так же и будут в свои телефоны смотреть!!!» -радостно кричит злая волшебница Ольга Капитоновна!

А ведь так и происходит! Дети не замечают произошедших с ними перемен и уже превратившись в стариков, продолжают также увлеченно играть в свою электронную игрушку, и только когда ни Мама, ни Учительница не признают их, с удивлением и недоверием вглядываются друг в друга и свое отражение в телефонах...

Смогут ли ребята вернуть свой «ребяческий возраст» ? Сумеют ли повернуть время назад?Научатся ли они ценить время? Скоро узнаем.